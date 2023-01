‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: Ana Parra es eliminada del reality

Desde hace días, los participantes de Exatlón Estados Unidos 2022 están realizando circuitos de alta intensidad y la competencia se pone cada vez más difícil. Todo esto le está pasando factura a algunos y en la última edición del reality quedó claro. Y es que la concursante Ana Parra quedó eliminada a raíz de una lesión a la rodilla.

Ana Parra es eliminada del programa

En la competencia por la permanencia, Ana quería dar todo de sí para ser ella quien se quede en el reality. Sin embargo, sus esperanzas se fueron a los segundos de haber comenzado el circuito. Al momento de caer, sintió un impacto en la rodilla que no le permitió pararse más.

Por esta razón, tuvo que ser auxiliada por sus compañeros quienes la llevaron hasta la ambulancia para que los paramédicos la pudieran revisar. Uno de los médicos le aplicó una sustancia en la rodilla para calmar el dolor, puesto que Ana quería continuar.

Pese a que se paró sin ayuda de nadie, intentó caminar, pero no podía hacerlo de manera segura. Al verla tan adolorida, el médico indicó que no podía continuar: “La rodilla está inestable, no puedes continuar”.

Ana se mostró muy triste por la decisión al igual que sus compañeros. La producción indicó que la joven se convirtió en la nueva eliminada del reality. Mediante su cuenta de Twitter anunciaron esta decisión: “Una lesión en la rodilla dejó fuera de competencia a Ana Parra”.

Compañeros de Ana lamentaron su eliminación

Sus compañeros de equipo lamentaron mucho la eliminación de esta integrante, puesto que significaba una gran competidora. En una charla que tuvieron después de lo ocurrido coincidieron que les resultará complicado salir a delante, pero, que de todas maneras, lo van a seguir intentando.

Por su parte, en redes sociales lamentaron lo sucedido y le hicieron llegar a Ana Parra mensaje de apoyo.

Una lesión en la rodilla dejó fuera de competencia a Ana Parra. 😥😫



