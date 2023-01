'Exatlón Estados Unidos All Stars 2022': Caterine le aconsejó a Jeyvier luego de su derrota

La competencia se sigue poniendo cada vez más dura en Exatlón Estados Unidos All Stars 2022. Jeyvier Cintrón tuvo algunos días complicados y la tristeza por perder sus duelos se vio reflejado en su estado de ánimo. Ante ello, Caterine decidió darle algunos consejos para salir de la mala racha. ¿Qué le dijo?

La consejera de los rojos

Jayvier Cintrón llegó a Exatlón Estados Unidos All Stars 2022 para ser una de las caras más fuertes de su equipo. Sin embargo, ha perdido muchos puntos en los últimos desafios.

Al siguiente día, fue el primero en llegar a la cocina de la casa para meditar y Caterine Ibarguen se dio cuenta de la situación que pasaba su compañero.

"Estoy dormido", fue lo primero que dijo Cintrón. "Porque todos los puntos que se me escaparon bien estúpidamente", explicó.

Ante ello, la colombiana comentó que así son las competencias, ya que no siempre se ganan todas. El puertorriqueño insistió en que podía hacer más por su equipo si no hubiese perdido tantos puntos.

"A mí se me cayeron (las fichas)... fui atrás y me hicieron un perfecto con la cabeza. Y tú sabes nosotras estamos todas calientes, las mujeres, peor", dijo. "Pero lo solté en banda. Si vuelve y paso, bien. Si no, en mi próxima competencia. Papá no te pueden pegar con nada", finalizó la atleta, que espera que sus consejos lo hallan ayudado a Jeyvier.

