‘Exatlón Estados Unidos 2022’: Azul Grantón y Aarón serían más que amigos

Desde que inicio la temporada número 7, Azul Grantón se ha convertido en una de las piezas claves de su equipo e incluso del reality show de Telemundo.

La argentina ha demostrado ser una excelente competidora con grandes habilidades, las cuales pone a prueba en cada circuito.

Sin embargo, la participante del ‘Team Contendientes’, ha dado mucho qué hablar fuera del campo de juego, pues uno de sus compañeros le estaría moviendo el piso a pesar de que se esfuerce por negarlo.

La ‘muñequita de hierro’ como suelen llamarla en el espacio televisivo, fue captada conversando en varias oportunidades con Aarón, pero insiste que no siente nada por él y sólo tienen una relación amical.

¿Habrá algo más que una amistad?

Y es que, luego de que la joven le reclamara a Aarón por ser “muy coqueto” con todas las chicas de la Villa, ella aseguró que no está buscando absolutamente nada con él. “Tú ves cosas donde no las hay”, se le escucha decir a Grantón.

Cabe resaltar, que ambos concursantes fueron los encargados de conquistar el punto del triunfo para los Contendientes.

No obstante, cuando la argentina se encontraba descansando en su habitación, el joven ingresó a buscarla para conversar con ella y terminó dándole un beso en la mejilla. Tras ello, Azul continuó señalando que no le gusta el ‘Titán’, pero sus gestos, miradas y actitudes demostrarían lo contrario.

Finalmente, la ex pareja de Matías Ochoa aseguró que Aarón es bastante cariñoso. “Él es muy cariñoso, pero no me gusta para nada. Yo sólo siento que lo quiero como un amiguito

