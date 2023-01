‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: el equipo azul lamenta la salida de Ana Parra

Este domingo se llevó a cabo el duelo de eliminación en Exatlón Estados Unidos All-Stars. Las dos mujeres con menos porcentajes de victoria fueron Viviana Michel del equipo rojo y Ana Parra. La competidora de los azules tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión y sus compañeros comentaron el hecho.

Ana Parra fue eliminada

Durante el duelo de eliminación pasó algo inesperado, pues Ana se lesionó la rodilla cuando descendía de una plataforma. Rápidamente fue atendida por el equipo médico, pero tuvo que abandonar el circuito.

Tras su retiro, la atleta colombiana se despidió del programa con lágrimas en los ojos. “No sabía que había dentro de mí hasta que llegué a Exatlón, hasta que tuve esa conexión conmigo misma. Según yo ya no quería volver... fueron tantas cosas, pero puse ese trofeo en el cuadro de mis sueños... Yo no estoy compitiendo por dinero, yo quería ser la mejor”, dijo la ex participante del equipo azul.

Compañeros de Ana lamentan su eliminación

El equipo de los azules lamentaron la salida de su compañera y destacaron lo importante que es cuidarse de las lesiones en esta etapa de la competencia.

Kelvin señaló que podrían ser situaciones impredecibles.“Cuando sientes que tu cuerpo está cansado, puedes evitarlo (...) ¿Ahí cuando te ibas a imaginas que iba a pasar algo?”, comentó Kelvin.

Por su parte, Denisse señaló que no se deben ocultar las molestias en el cuerpo y no presionarse como lo hizo ella durante la tercera temporada. “Lo de Ana, ¿quién sabía que tenía la rodilla sentida?”, expresó la competidora. “Son dolores que sabes que te pueden afectar”, agregó.

