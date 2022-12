‘Exatlón México 2022’: Andrea Medina quedó eliminada por una lesión

El último programa de Exatlón México 2022 ha sido muy comentado en las redes sociales. Pero, el momento que más llamó la atención -por la carga emotiva que tuvo- fue la noticia de que la integrante del equipo azul, Andrea Medina, tenía que dejar la competencia debido a una lesión.

Andrea es eliminada del programa tras saber gravedad de su lesión

Cabe recordar que esta noticia estaba latente, ya que hace una semana, la participante se había sometido a una serie de pruebas debido a una molestia que sentía en lo físico. Fue así como, en la última emisión, se supo los resultados de estos exámenes.

Lee también: 'Exatlón México 2022': Liliana sufre caída y Andrea abandona la competencia por lesión

El encargado de dar esta triste noticia fue Antonio Rosique quien le informó la gravedad de su lesión y que tenía que ir a rehabilitación: “Desafortunadamente, querida Andrea hemos recibido tus últimos exámenes médicos y el reporte indica que es indispensable que regreses a casa para comenzar tu rehabilitación".

Esta noticia provocó mucha tristeza en los integrantes de ambos equipos. Tanto los integrantes del equipo rojo y azul se dieron el tiempo de despedir a Andrea. Muchos de ellos aseguraban que era una de las mejores participantes que ha tenido el programa.

Andrea no se esperaba esta triste noticia

Andrea se pronunció al respecto: “Me tomó de sorpresa la noticia, pero ya lo sospechaba, no sentía bien mi rodilla y me duele mucho no poder terminar, porque vine con el objetivo de levantar ese trofeo".

Lee también: ‘Exatlón México 2022’: Andrés se mostró desconsolado por la eliminación de Andrea

Ha sido una noticia que sorprendió a toda la producción del programa, pero le ha querido demostrar su apoyo a Andrea dándole una buena noticia. Resulta que le han otorgado la oportunidad de pertenecer a la segunda edición All Star en donde solo quienes han sido campeones pueden entrar a dicho competencia.

Ella es la CAPI, ¡sí!, se llama ANDREA, cuando ella encesta, es la más buena… 😥 AZULES despiden a una pieza fundamental de su equipo. 😔 ¡Gracias por tanto SKY FOUR! 🔵🔥#LuchaPorLaVilla 📲

Transmisión 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 🔴🔵➡️ https://t.co/pTWp6Gsqxk pic.twitter.com/IWax70QV4G — Exatlón México (@ExatlonMx) December 13, 2022