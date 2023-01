'Exatlón México 2022': Dana Castro fue eliminada de la competencia por una lesión

Hubo una nueva eliminación en las playas de Exatlón México 2022. Hace poco, se llevó a cabo un enfrentamiento entre los contendientes y los famosos, pero lamentablemente, una de las competidoras terminó lesionada y puso en peligro su participación. Se trató de Dana Castro, miembro de los azules.

Luego de aquel fuerte accidente, la concursante no pudo volver al ruedo. Es por ello que la producción del programa decidió que la mejor decisión era sacarla para que la atleta pueda recuperarse debidamente.

El adiós de Dana

Dana Castro sufrió una dura lesión hace un par de días en Exatlón México 2022, cuando en el circuito de parkour en donde pretendía hacer salto, acabó perdiendo el equilibrio y cayó sobre su hombro. Según los expertos, aún no se ha confirmado la gravedad de su lesión, pero creen que se trata de una fractura.

Es por ello que la producción del programa le avisó que tendría que despedirse de la competencia en un emotivo video. "Estoy entre lágrimas y sentimientos encontrados. Soy una eliminada más de esta aventura por lesión... Pues me voy feliz que he vivido esta experiencia, que de verdad es única", dijo.

Por otro lado, Dana agradeció a la gente que estuvo apoyándola en su camino: "No me voy satisfecha. La verdad me estaba sintiendo bastante bien, pero pues solo Dios sabe para qué hace las cosas. Se que de esta voy a salir más fuerte y les quiero agradecer enormemente el apoyo. Que, de verdad, los quiero muchísimo".

Finalmente, Dana aseguró que verán una versión de ella más fuerte, y que seguirá apoyando al equipo azul: ""Van a ver una Dana más fuerte, más valiente, más aguerrida con sus sueños como en esta aventura y sigan apoyando al equipo azul. Yo voy a ser lo mismo desde afuera y nada. Eternamente agradecida con Exatlón por la oportunidad", finalizó la atleta, que estaba al borde de las lágrimas.

¡Dana se va triste por su sorpresiva salida del Exatlón! 🥺 Está segura de que esto aquí no acaba para ella. 💙 ¡Manden buenas vibras para nuestra Águila Azul! 🙌🏻 #MiércolesColosal pic.twitter.com/2lkSltpxMU — Exatlón México (@ExatlonMx) January 12, 2023