‘Exatlón México 2022’: Estephanie vuelve a la competencia tras sufrir lesión

Una buena noticia recibió los integrantes del grupo de los Famosos y es que Estephanie apareció en Exatlón México 2022 luego de haber sufrido una fuerte lesión. La participante se mostró aún adolorida por el estrepitoso golpe que padeció. Sin embargo, sus compañeros de equipo prometieron no solo cuidarla, sino, también, apoyarla.

‘Exatlón México 2022’: El regreso de Estephanie

El equipo de los Famosos quedó anonadado cuando vio entrar a Estephanie al programa. Aunque la joven es una de las favoritas para llegar a la etapa final del show, la lesión que tuvo asustó a todo el equipo días atrás.

Como se recuerda, la integrante de los Famosos tuvo una caída estrepitosa durante la Batalla Colosal, la cual le generó una lesión en el tobillo y abertura razón por la cual, tuvo que ser atendida de emergencia.

Estephanie aún no se encuentra al 100% para dar todo de sí en la competencia, es por eso, que sus amigos le brindaron todo su apoyo para que su recuperación sea llevadera.

Yahel fue uno de los más emocionados y se mostró orgulloso por su desempeño en el programa de competencia.

Lee también: Nona sobre su participación en ‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: "Estoy más fuerte mentalmente"

‘Exatlón México 2022’: Estephanie habla sobre su lesión

Tras su regreso a Exatlón México 2022, Estephanie detalló que no tiene ninguna fractura en el pie. Sin embargo, los médicos consideraron ponerle algunos puntos para estabilizar la herida. La concursante se mostró emocionada por su regreso y agradeció a sus amigos.

“Me siento adolorida, creo que por eso las caras y los gestos, me duele al apoyar. Fueron unos cuantos puntos los que me pusieron y justo, ahorita que me digan que ganamos, que vamos a estar dos noches fuera; la verdad, es que me llena de emoción. Sentí bonito, que todo mi equipo fuera a verme que se haya preocupado y estoy muy agradecida con la vida, con ellas también, con Dios porque me las puso en el camino”, subrayó.

Lee también: 'La isla de las tentaciones': Claudia Martínez revela cuantos kilos ha perdido tras su ruptura con Javi