Facundo González arremete contra Leysi Suárez: “Es un cono, no transmite nada”

Facundo González fue sentenciado en la última gala de El gran show. Sin embargo, el argentino se mostró muy tranquilo, pues considera que Leysi Suárez no es competencia para él y solo se ha mantenido en competencia por pura "suerte".

Lee también: Giuliana Rengifo tras ser eliminada de 'El gran show': "La vida continua y la música no debe parar"

Facundo Gonzáles ‘raja’ de Leysi Suárez

El chico reality se refirió a la participación de Leysi Suárez en el El gran show. Facundo respondió que la bailarina era guapa, pero no transmitía nada. De hecho, no dudó en calificarla como “un cono”.

“Como dije desde el primer día, Leysi, esté o no esté es como un cono (...) No transmite nada, es una chica guapa, y con eso no hacemos nada”, expresó.

Asimismo, aseguró que Leysi Suárez no baila nada y se ha salvado de ser eliminada por pura suerte. “Yo le puse el apodo de cono (...) No baila nada, tuvo suerte que sacaron a Gabriela, se quedó por eso, después zafó con la Rengifo una vez”, agregó el argentino.

Facundo González sufrió lesión en ‘El gran show’

América TV

Facundo González sufrió lesión en ‘El gran show’

Durante la octava gala del programa de Gisela Valcárcel, Facundo González tuvo que ausentarse debido a un problema físico. Al parecer, el argentino sufrió un desgarro en los ensayos el pasado 15 de noviembre.

Lee también: Gabriela Herrera explotó contra 'El gran show': "Todos son unos hipócritas"

Sin embargo, el resto de los participantes de El gran show aseguraron que se trataba de una mentira para no presentarse. Ante esto, Facundo salió a defenderse. “Falta de compañerismo total de mis compañeritos. De verdad que no sé, pero bueno, yo voy a mirar para adelante como un caballo. Los caballos no miran al costado, yo voy para adelante”, finalizó.