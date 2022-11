Giuliana Rengifo tras ser eliminada de 'El gran show': "La vida continua y la música no debe parar"

Llegó su momento. Giuliana Rengifo le dijo adiós a El gran show luego de perder el duelo de baile ante Leysi Suárez.

La cantante de cumbia no pudo aguantar las lágrimas tras la derrota, pero agradeció la oportunidad que le dio Gisela Valcárcel en el reality.

Giuliana Rengifo eliminada de 'El gran show'

En la más reciente gala de El Gran show, los participantes tuvieron que lucirse en la pista de baile, mientras que Giuliana Rengifo y Leysi Suárez, las dos sentenciadas de la semana, tenían que enfrentarse en un versus.

Giuliana decidió utilizar todas sus cartas, pues cantó y bailó ‘Ritmo, color y sabor’. Sin embargo, no fue suficiente para poder salvarse de la eliminación. Gisela Valcárcel le agradeció por estar en su programa y darle la oportunidad de conocerla

“Estas lágrimas son de agradecimiento. Estoy agradecida con toda la gente de producción, con Raúl y mi amistad va a seguir porque yo cuando doy mi corazón lo doy al 100%. Gracias por esta pantalla gigante que todas quisieran. Me han abierto muchas puertas y estoy muy feliz”, se despidió la cantante.





Las palabras de Giuliana Rengifo tras ser eliminada

Horas después de su eliminación, Giuliana Rengifo utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de sus fanáticos y de igual manera a la producción del programa de la popular Señito.

“Octava gala de El gran show. Me fui feliz y agradecida por tanto cariño. Me trataron como una reina, bello equipo de producción”, escribió en la publicación. Además, compartió en historias imágenes de su presentación en una discoteca con la descripción “La vida continúa y la música no debe parar”.