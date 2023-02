Fiorella Cayo se pronunció después de su apasionado beso con su nuevo galán: "¡No se pasen!"

El programa Gigi Mitre y Rodrigo González difundió un comprometedor video.

En las imágenes, se puede apreciar como Fiorella Cayo besa apasionadamente a un hombre.

Ante ello, un reportero intentó buscar declaraciones de la actriz. Sin embargo, ella no quiso dar más detalles y entró a un recinto junto con su nuevo galán.

El pronunciamiento de Fiorella

La empresaria peruana utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje después de su beso con un misterioso hombre. A través de Instagram, Fiorella Cayo comenzó a reflexionar sobre la evolución de las personas y argumentó que nadie debe juzgar las acciones de otros.

"Qué bonito es cuando nadie se mete en la vida de nadie y cada uno se enfoca en lo que es bueno y evolucionar cada día. Así es como como realmente evolucionan las sociedades y los países del mundo, cuando te enfocas en ti y en lo bueno que puedes dar y no estar juzgando al otro. Eso está feo, no lo hagan", dijo la rubia.

No estaba de humor para declaraciones

La actriz no quería hablar con el reportero de Amor y fuego. "¡No se pasen! No tienen ningún derecho a sacar una imagen de un beso apasionado porque tengo todo el derecho de tenerlo. No voy a dar ninguna declaración", recalcó Fiorella mientras se alejaba del lugar.

Por otro lado, Rodrigo González 'Peluchín' opinó que ella podría recibir una sanción. "Se molestó con nosotros, eso califica como un acto contra el pudor público, creo que te libraste de la multa... Parece que celebró más de la cuenta porque estaba de avance, relajada y se dejó llevar", comentó el conductor.