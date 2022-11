Fiorella Retiz sobre encontrarse con Aldo Miyashiro en las canchas: "Me lo voy a cruzar, trabajo es trabajo"

Fiorella Retiz regresó a las canchas tras siete meses de para. Esta vez, la reportera volvió a las ‘pichangas’ para cubrir los partidos de los exjugadores del club Universitario de Deportes.

La periodista fue abordada por las cámaras de Magaly Medina y se refirió a Aldo Miyashiro. Retiz aseguró no tener problemas en encontrarse con el conductor de televisión en las canchas, pues es parte de su trabajo.

“(Con Aldo) Me voy a cruzar en algún momento de mi vida, quizá organicen un partido de fútbol y se tengan que jugar con los ‘Once Machos’. Trabajo es trabajo”, aseguró la reportera.

Asimismo, la animadora señaló que está “bañada en aceite” y ya no hace caso a los comentarios negativos de la gente.

“Cuando yo estoy concentrada grabando, me olvido de lo que hay afuera. Va a ser algo que la gente repite y repite y todos son igual. ¿Qué voy a hacer? No puedo para a cada rato y decirle: ‘oye, no digas eso, pasa página’. La gente es libre de decir lo que se le dé la gana”, agregó.

Fiorella Retiz les deja un mensaje a las parejas de los ‘pichangeros’

Por otro lado, Fiorella Retiz les envió un mensaje a las novias de los ‘pichangueros’, luego que muchas mujeres empezarán a acompañar a sus parejas a sus partidos de fútbol tras revelarse su ampay junto a Aldo Miyashiro.

“Si por nosotras (Fiorella Méndez y Fiorella Retiz) tenían que ir para que estén más tiempo en familia, gracias. Vayan siempre, disfruten del deporte, no hay nada de malo”, finalizó.