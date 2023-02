Fiorella Retiz confesó que estudió periodismo por Andrea Llosa: “Ella fue mi inspiración”

Fiorella Retiz regresó a las pantallas tras el ampay que protagonizó junto a Aldo Miyashiro.

En esta ocasión, la periodista reveló detalles de su vida privada en una entrevista con Giancarlo ‘Flaco’ Granda, en su canal de YouTube ‘Tiempo muerto’.

Fiorella Retiz terminó su carrera en diez años

Durante la conversación con Giancarlo Granda, la exreportera reveló que tuvo que terminar su carrera en diez años, pues tenía que trabajar para velar por su hijo.

“Me demoré diez años en acabar mi carrera porque yo nunca llevé como un ciclo normal; o sea, yo no llevaba dos ciclos al año. Yo trabajaba, estudiaba y después nació Luciano (su hijo) y tenía que trabajar un poco más... al año llevaba un ciclo. Recién terminé mi carrera en 2021, pero en 2022 me dieron mi cartón de licenciada en periodismo”, explicó.

Además, Retiz aseguró que no habría terminado la carrera sin la intervención de su madre. “Si tú me preguntas de qué me siento orgullosa, yo diría de haber terminado mi carrera. Ese es mi mayor logro en la vida porque no ha sido fácil... mi mamá siempre estuvo ahí detrás porque yo sentía que ya tenía experiencia y no tenía que terminar la carrera”, contó.

Fiorella Retiz se inspiró en Andrea Llosa

Asimismo, en la entrevista, Fiorella Retiz reveló que decidió estudiar periodismo luego de ver un reportaje de Andrea Llosa en los Barracones del Callo.

“Mi papá era mucho de ver noticias y estaba metido en el mundo de la política en ese momento, yo me acuerdo de que un día él prende la tele y estaba Andrea Llosa embarazada en uno de los Barracones del Callao, yo me quedé asombrada con lo que hacía y me dije ‘quiero ser como ella’. Ella fue mi inspiración”, reveló la periodista.