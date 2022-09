Fiorella Rodríguez confirmó que conoció a su nuevo novio cuando estaba con su ex

La actriz Fiorella Rodríguez y su novio español Iván Mikol se presentaron en el programa En boca de todos para contar cómo fue el inicio de su historia de amor. El modelo de 27 años dejó todo en España para venir a Perú y estar junto a su amada.

Se conocieron por redes sociales

Iván Mikol reveló que se conocieron a través de las redes sociales, específicamente en Instagram. “Yo le respondí una historia, pero ella estaba con pareja”, respondió durante la entrevista.

Al parecer, ambos se hicieron amigos cuando la actriz estaba en una relación con Jean Pierre Díaz. Sin embargo, esta historia terminó en marzo de este año, luego de casi 3 años de noviazgo.

“Yo no sabía que estaba en pareja”, aclaró el español, quien no dudó en dejar todos sus proyectos en España para venir a Perú y poder reunirse con Fiorella, el pasado mes de agosto.

¿En qué trabaja Iván Mikol?

Iván Mikol aseguró que no pensaba regresar a su país por un tiempo, esto provocó la curiosidad de la conductora Tula Rodríguez.

“Ya no se va. Escúchame, Fiorella, has dejado al hombre embobado y en qué está trabajando, cómo estamos haciendo, ¿de qué van a vivir, hermana? Ay no, yo sí me preocupo por eso porque para mí pagar luz, agua, teléfono, cable, comida, es importante”, cuestionó Tula Rodríguez.

Por su parte, Fiorella Rodríguez no se mostró preocupada, pues desde que su novio llegó al país le llegaron propuestas de trabajo y actualmente está laborando en una agencia de modelaje.

“Él, si bien es cierto ha dejado cosas allá, tú sabes que es modelo, y desde que estamos acá Richard Dulanto vio algunas historias mías y también me preguntó por él, porque sabes que Richard tiene su agencia súper pro, top y tal, entonces ha firmado con Richard, y bueno ya está viendo cosas por acá de acuerdo con el rubro también”, respondió Rodríguez.