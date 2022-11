‘First Dates’: Dina y Santy encendieron la temperatura al ritmo de bachata

Dina y Santy le pusieron la chispa y encendieron la cena en First Dates. Aunque la pareja no tuvo un buen comienzo, a medida que hablaban fueron congeniando, incluso se animaron a poner en práctica un sensual baile al ritmo de bachata.

‘First Dates’: el sorprendente baile de Dina y Santy

Santy de 26 años y Dina de la misma edad tienen gustos similares y personalidades que se complementan a la perfección. Sin embargo, la pareja tuvo que superar algunos impases como cuando el joven señaló que no le gustaban los brazos de su cita por considerarlos muy “rechonchitos”.

Afortunadamente, la cena hizo que salieran a la luz otros temas de conversación que hicieron que Santy cambiara su opinión respecto a Dina. Por ejemplo, de un momento a otro la pareja no pudo aguantarse las ganas de moverse al ritmo de una bachata muy sensual, que encendió la temperatura en First Dates.

El baile se salió de los estándares comunes, que incluso terminaron bailando al estilo del reguetón, es decir perreando hasta abajo.

Frente a ello, Santy quedó encantando, ya que asegura ser “mucho de perreo”.

Dina le confiesa a Santy que le gustan los miembros viriles grandes

La cena de First Dates tuvo otras sorpresas. La pareja no tuvo vergüenza alguna en confesar que el sexo es muy importante en la relación y hablar de sus gustos.

Dina ha dejado claro que le gustan los hombres con miembros viriles grandes y por eso le ha preguntado a su cita cómo era su caso.

“Yo si la tienes grande y no te sabes mover no te preocupes, que ya me muevo yo. Pero ande o no ande caballo grande”, afirmó.

Aunque el Santy no quiso responder detalladamente, aseguró que no la iba defraudar. Aunque si ha confesado que de vez en cuando se ha “liado alguna que otra vez con una chica sin querer”.