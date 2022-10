‘First dates’: Participante tiene problemas con su vestido en pleno programa

First Dates empezó una nueva semana con solteros dispuestos a encontrar el amor. Como es el caso de Diana, una joven amante de la moda que busca a un hombre para enamorarlo con sus encantos.

Diana no estuvo muy feliz por su cita

Diana llegó a España por un amor, pues no solo se considera una mujer muy entregada, sino, está completamente segura de que haría de todo por su pareja. Actualmente, no ha tenido mucha suerte en el amor porque quiere tomar las riendas de la relación y ser quien conquiste a la otra persona.

En el restaurante de First Date conoció a su cita, Daniel, quien se quedó muy sorprendido al verla. “Es bella”, comentó. Sin embargo, Diana pensó que no era “su tipo”, ya que no buscaba un español y prefería un latino que le contagie su alegría.

El participante se describió como un hombre detallista y que no le importa mucho el tema del dinero. Pero, cuando la joven le pregunto sobre su vida sentimental, el le reveló que se había divorciado y que además, ha estado cinco años sin pareja, generando así el rechazo de la concursante.





Diana tuvo un percance con su ropa.

Diana y el problema con su vestido

La participante contó que era una amante de la moda y estaba muy obsesionada con la ropa. Para su cita eligió un vestido negro muy ceñido y escotado, tanto que no se podía mover con libertad y estaba muy preocupada por si llegara a mostrar de más.

El resto de la cita siguió su curso, si bien Diana no estaba interesada, se portó muy amable con Daniel. La soltera confesó que buscaba un hombre con cara de malo y tatuado.

Al momento de la decisión final, ella explicó que no le había gustado su físico y Daniel respondió que lo importante era el exterior.