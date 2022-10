‘First dates’: Irene huele a Adrián para saber si son compatibles

La cena entre Adrián e Irene en First dates tuvo muchas peculiaridades. Ambos llegaron al programa de citas con la esperanza de conocer a alguien divertido con quien puedan pasarla bien y aventurarse en el amor. Al parecer, lo encontraron en primera fase.

Sin embargo, poco antes del final, la joven lanzó una confesión que sorprendió a muchos. Para ella, es importante oler disimuladamente a su cita para comprobar si sus aromas son compatibles.

'First dates': Adrián prefiere hacer trío con hombres

A diferencia de otros participantes que descartan a sus parejas a la primera vista, Adrián e Irene tuvieron una aprobación mutua cuando se vieron en el restaurante de First dates. No solo coincidieron en la edad, 26 años, sino, que además ambos son de personalidades divertidas y les gustan los tatuajes.

En el plano sexual Adrián relató que una vez hizo un trío con dos chicas, pero ahora prefiere hacerlo con un hombre y una mujer ya que las féminas “se pelean y no renta”. Por su parte, Irene no descarta tener algo con una chica, aunque subraya que no es bisexual y solo sería para probar.

Por otro lado, Irene contó a su cita que llegó a comprarse una maquina tatuadora para hacerse sus tatuajes ella misma. Esta situación asombró a Adrián quien pese a revelar que ha vivido aceleradamente le pareció un poco random los tatuajes de la joven y le aconsejó asesoramiento. Él, por su parte, ya quiere dejar atrás los tatuajes, ya que cada vez que le hacen uno debe hacer un proceso de meditación para no ponerse a llorar.

Lee también: ‘First dates’: soltero contó que practica “levantamiento de vidrio” y hace correr a su cita









La distancia que los separa

Cuando ya estaba por finalizar First dates un detallé salió a la luz. En el fotomatón, Irene aprovechó para oler disimuladamente a Adrián. La muchacha confesó ante cámaras que para ella era importante averiguar si sus olores eran compatibles y en primera instancia ha pensado que sí.

Otro detalle relevante es que ella vive en Madrid y él en Málaga. Adrián dudó tener una relación a distancia, aunque Irene le ha parecido increíble. Sin embargo, la aceptación de su cita lo hizo darse una nueva oportunidad de intentarlo.

Lee también: ‘First dates’: participante confiesa que le gustan los hombres tatuados y encuentra su media naranja