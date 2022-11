‘First dates’: joven rechaza a su cita tras enterarse que es actriz porno

Durante la última edición de First dates, una mujer le confesó a su cita que se dedicaba al cine para adultos, pero esta revelación no cayó en gracia a la soltera, quien no pudo ocultar su cara de desagrado ante el anuncio.

Yael en ‘First dates’: “Empecé muy soft y ha terminado muy porno”

Yael de 26 años y Camila de 27 fueron las protagonistas de una amena cita en First dates. Las jóvenes iniciaron con pie derecho la conversación e incluso Camila se llevó una agradable sorpresa al enterarse que estaba cenando con una chica que había participado en una serie de su infancia en Argentina.

A medida que se iban conociendo, Camila ha hablado de innumerables viajes que ha hecho por el mundo y que ahora busca una relación tranquila. Yael, por su parte, ha confesado que era sapiens sexual y que no le importaba el género, sino alguien con quien pudiera conectar espiritualmente.

Todo iba bien hasta que Yael le contó que luego de protagonizar la aclamada serie en Argentina estudió Ciencias de la Comunicación hasta que después decidió incursionar en el mundo del maquillaje, pero en pandemia al no poder dar cursos, terminó participando en el cine para adultos.

“Empecé muy soft y ha terminado muy porno”, bromeó la joven, mientras su cita trataba de disimular su cara de espanto.

Asimismo, contó que antes tenía un poco de complejos que le vieran algunas partes del cuerpo, pero que luego entendió que las personas que consumían este tipo de contenidos no se fijaban en esas particularidades.

Yael y Camila tuvieron un buen inicio de cita pero los ánimos cambiaron cuando hablaron de sus profesiones.

‘First dates’: Camila rechaza a Yael

Camila trató de escuchar calmadamente cada una de las revelaciones de su cita. Sin embargo, llegó a la conclusión que no podrían estar juntas ya que ella no podría tolerar ese tipo de trabajo en una relación debido a que buscaba algo más tradicional.

Yael por su parte quedó apenada porque estaba entusiasmada en seguir saliendo con ella, aunque desde un inicio le dijo a los conductores de First dates que buscaba alguien que pudiera entender su personalidad y trabajo.