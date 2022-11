'First dates': joven revela con cuántas personas tuvo intimidad en un solo día y deja perplejo a su cita [VIDEO]

Muchas personas siguen buscando el amor en First dates. En el último programa, Nuria y Miki tuvieron una romántica velada. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados luego que la joven le confesara un secretito.

A pesar de ello, el muchacho se mostró muy interesado y pidió quería conocerla más. El resto del encuentro fue un 10, por lo que ambos están dispuestos a volverse a ver para tener una relación.

La cita de Miki y Nuria

Nuria llegaba al set de First dates en búsqueda del amor. Ella se considera una mujer feminista y reivindicada que tiene muy claro que quiere en la vida y lo que no. Contó que no podría estar con un machista, un policía o alguien que maltrate a los animales.

Lee también: ‘First dates’: Dina y Santy encendieron la temperatura al ritmo de bachata

Miki, su acompañante de esta noche, llega al restaurante para conocerla por primera vez. Él es un joven médico de 28 años y se encuentra haciendo una especialidad en radiología, lo que llamó por completo la atención a Nuria, pues lo considera bastante 'sexy'. Es así como los dos comensales comenzaron a charlar un poco sobre sus vidas y sobre el modelo de pareja que buscan.

Miki le confesó que había tenido dos noviazgos largos, uno de cuatro años y el otro de cinco, pero estaría dispuesto a estar en una relación abierta, ya que está buscando otra manera de crear lazos con sus parejas.

Por su parte Nuria, le reveló que luego de terminar con su novio comenzó a salir con un montón de chicos. A veces llegaba a 3 chicos por día, por lo que tenía que hacer una agenda para recordar con quién había quedado, por lo que usaba el aplicativo Google Maps para poner las iniciales de sus citas.

Lee también: 'First dates': David confiesa que habla con los árboles en la intimidad

Sin embargo, la mujer se mostró en contra de la idea de una relación abierta porque se considera muy celosa y cree que no podría concretarla. Pero eso no afectó al joven, ya que estaba encantado con la belleza de Nuria.