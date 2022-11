‘First dates’: Soltera rechaza a su cita por considerarlo “un poco afeminado”

Las citas en First dates no siempre se desarrollan bajo las expectativas de sus protagonistas y este fue el caso de Mer, quien no quedó muy contenta al ver a Miguel Ángel, pese a que el hombre se mostró de lo más amable con ella.

‘First dates’: Miguel Ángel se emocionó al conocer a Mer

Miguel Ángel es un soltero de 62 años quien llegó a First Date con la finalidad de encontrar una pareja moderna e independiente con quien tener una relación estable.

El hombre señaló que se consideraba una persona tierna, que se tomaba muy enserio las relaciones, algo que a muchas mujeres les encanta.

Cuando vio a Mer, quien tiene su misma edad, le gustó físicamente y también disfrutó de una conversación agradable durante la cena. Ahí mismo, el soltero le confirmó que sentía que ella encajaba perfectamente con la estructura que tenía en mente de una posible pareja.

Mer sobre Miguel Ángel en ‘First dates’: “Me esperaba una persona más hombre”

A diferencia del entusiasmo de Miguel Ángel, Mer fue enfática en decir en las confesiones de First dates que su cita no había sido como lo esperaba, ya que básicamente no había sentido una atracción física hacia el hombre.

“Me esperaba una persona más alta que yo, más corpulenta, más hombre. Lo he visto un poco afeminado”, señaló a las cámaras.

Al término de la cena, los solteros pasaron a la habitación para dar sus impresiones a la producción y decidir si querían tener una segunda cita.

“Yo sí tendría una cita con ella, porque creo que he visto una pequeña parte y me coincide bastante con el modelo que traía. Considero que habrá más para ver y no me quiero quedar sin verlo”, señaló un amable Miguel Ángel sin imaginar que su compañera iba ser firme al decir que ella no pensaba lo mismo.

“Es muy interesante, agradable y majo, pero no ha habido la atracción que esperaba”, reconoció la mujer quien se despidió de su cita.

Ambos coincidieron en que había sido divertido y que quizás algún día se volverían a topar.