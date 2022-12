'First dates': soltera rechazó a su cita por considerarlo "aburrido"

First dates sigue buscando la pareja ideal para aquellos que pasen por su programa. Sin embargo, no todos obtienen los resultados que esperan. Ese fue el caso de Marc, un joven que trabaja como programador informático y que su cita lo rechazó por considerarlo "aburrido".

Lee también: 'First dates': joven revela con cuántas personas tuvo intimidad en un solo día y deja perplejo a su cita [VIDEO].

La personalidad inquieta de la DJ no es compatible con la naturaleza tranquila y calmada del muchacho, quien fue calificado como una persona muy 'apalancada' y acabo siendo rechazado.

Rechazado por 'apalancado'

Alba llegaba al restaurante de First dates con las esperanzas de encontrar al amor de su vida. Ella reconoce que es una persona muy 'echada para adelante' y que busca a alguien con iniciativa. Una de sus grandes pasiones es la cocina. Además, es DJ y ha estado en países como Estados Unidos y China.

Luego de un rato llegó su cita Marc, quien es muy opuesto a Alba. Él es un muchacho tranquilo y trabaja con programador informático. Es así como ambos se dirigieron a su mesa para poder conocerse mejor, aunque las cosas no parecían mejorar.

Lee también: ‘First dates’: Soltera rechaza a su cita por considerarlo “un poco afeminado”.

Alba no estaba del todo convencida que el fuera su chico ideal, a pesar de que la charla fue buena. "Tendría una segunda cita con ella porque me ha parecido una chica muy simpática con mucho ímpetu y con muchas ganas de hacer cosas, y eso me ha gustado", dijo Marc.

"Me ha parecido un chico súper majo, súper simpático, he estado muy a gusto, pero es verdad que no he sentido esa chispita y es verdad que yo buscó a alguien más como yo, más echado para adelante, que me rompa esquemas", contestó Alba.