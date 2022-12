'First dates': Soltera revela que le guarda luto 17 años a su difunto marido

First dates sigue con su misión de que las personas puedan encontrar a su media naranja, aunque no todas las veces puede acertar. En el último episodio, Luna asistió al restaurante para conocer a Iván y ver si podían salir juntos, pero la soltera declaró que le guarda luto a su antiguo marido desde hace más de 17 años.

Lee también: 'First dates': mujer confiesa que va a terapia para controlar el perfeccionismo y su cita le da respuesta conmovedora.

Dicha declaración tomó por sorpresa al joven seguidor del Atlético de Madrid. Además, ella no cree en el divorcio y no dormirá con nadie hasta que se hayan casado.

Todavía guarda luto

Luna llegó al set de First dates para encontrar un nuevo amor. Ella se presentó como una mujer muy religiosa que no creen en el divorcio y no está dispuesta a dormir con nadie, hasta que esté casada ante los ojos de Dios.

Y es que mientras seguía esperando en el bar, su cita para esta noche llegó. El joven se llama Iván y era un afiliado del Atlético de Madrid. Apenas comenzaron a charlar sobre su equipo, se les puso los pies de punta. Pero no solo eso, también le confesó que había perdido 60 kilos y que adora ir al gimnasio a ejercitarse, ya que asiste 6 días a la semana.

Lee también: 'First dates': soltera rechazó a su cita por considerarlo "aburrido".

La pareja se dirigió a su mesa para comenzar a charlar, para conocerse mejor. Iván le comentó que trabaja en el Metro de Madrid, y ella le dijo que era socorrista, pero suele estar 6 meses en España y los restantes en Perú.

Luna también le comentó que no acepta la convivencia si no es dentro del matrimonio y que estuvo 17 años guardando luto al padre de su hijo, quien calificó como su 'amor de colegio', lo que dejó sorprendido al soltero.

Al final, ambos coincidieron que no tenían muchas cosas en común y cada uno tenía un punto de vista distinto en cuestiones del amor.