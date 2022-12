Las citas del programa First dates no paran de sorprender a la audiencia y es que esta vez una pareja ha sido tendencia en redes sociales por lo incompatibles que eran en ciertas formas de pensar.

Iván y Luna son protagonistas de la cita más viral en redes sociales

Se trata de Iván y Luna, quienes se conocieron en el mencionado reality. La producción pensó que polos opuestos siempre se atraen y por eso intentó juntarlos, sin embargo, cada tema de conversación marcaba una gran diferencia entre ambos.

Lee también: 'First dates': mujer confiesa que va a terapia para controlar el perfeccionismo y su cita le da respuesta conmovedora

La primera de ellas se dio cuando Iván le confesó que se había divorciado luego de 11 años: “Yo estuve casado y me divorcié hace ya mucho. Me divorcié porque hay veces que el amor llega a su fin. Llevaba 11 años con ella”. A lo que Luna respondió que había desperdiciado 11 años de su vida.

En su afán de justificarse, el soltero comentó lo siguiente: “Hay veces que el amor no da más de sí. La vida son etapas. Todo en esta vida tiene un principio y un fin”. Por su parte, la soltera le comentó que sentía que él era inestable, pero Iván argumentó que no.

Luna todavía le guarda luto a su ex pareja

Por otro lado, luna le dejó en claro que el divorcio es algo que no está en sus planes, ya que si se casaba con alguien era para toda la vida: “El divorcio no entra dentro de mi pensamiento. Si estoy con una pareja, no. Creo que si me caso con alguien tengo que pensarlo muy bien”. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue cuando Luna confesó que todavía le guarda luto al padre de su hijo con quien lleva más de 17 años de estar separados.

Lee también: 'First dates': soltera rechazó a su cita por considerarlo "aburrido"

Finalmente, como para ponerle el toque de humor, Iván le reprochó a Luna que no le haya invitado un poco de su postre, pero ella expresó que no le gusta invitar de su comida a gente que no conoce. La decisión final de ambos fue que son muy incompatibles como para una segunda cita.