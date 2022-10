‘First dates’: soltero pensó que su cita estaba enamorado de su propio hermano

El último programa de First dates ha generado una serie de debates en las redes sociales y todo por una confusión en la cita que sostuvieron Eduard y Jesús.

La cita entre Eduard y Jesús

Todo comenzó cuando el programa quiso juntar a Jesús y Eduard, quienes llegaron con sus ideas muy claras y sabiendo cuál era el tipo de chico que estaban buscando. Sin embargo, desde el principio, esta cita se veía que pintaba para un desastre.

Jesús comentó que llegaba al reality en búsqueda de una persona que fuera extrovertido y tenga ganas de salir, ya que no ha tenido buenas experiencias en sus relaciones pasada: "Siempre he acabado con más cuernos que una olla de caracoles".

Sin embargo, cuando vio entrar a Eduard, dejó en claro que no le había gustado para nada, pero demostró ser una persona muy directa: "Aparte, no se pinta mal. Se pinta mejor que mi hermana, con eso lo digo todo". Por otro lado, Eduard pensó lo contrario y quedó encantado con la presencia de Jesús.

A pesar de eso, ambos estaban teniendo una plática muy amena con varias cosas en común entre ellos. El problema comenzó cuando Jesús comenzó a hablar sobre cuantos hermanos tenía: "El mayor, que también es gay, yo voy detrás de él y luego otro hermano y mi hermana”.

Estas palabras fueron mal interpretadas por Eduard que pensó que su cita estaba enamorado de su propio hermano por lo que le hizo hincapié en esa frase. Sin embargo, Jesús se explicó qué quería decir realmente: "No he dicho que me he enamorado mi hermano, he dicho que es gay. Tendría la cabeza yo fatal".

No habrá segunda cita entre Eduard y Jesús

Finalmente, la conversación que tuvieron ambos no pasó a una segunda cita. Por su parte Eduard sí le había gustado la cita con Jesús, pero fue este último que decidió rechazarla porque no era lo que buscaba.