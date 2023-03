Flor Polo le da consejos a Jossmery Toledo: "Debe ser sincera y decir la verdad"

Jossmery Toledo sigue en el ojo de la tormenta después de ser ampayada con Paolo Hurtado. Recientemente, Flor Polo opinó sobre la relación del futbolista y la expolicía en América hoy.

Pidió que cuente la verdad

La hija de Susy Díaz apareció en el set de América hoy. Florcita llegó para hablar de diversos temas, entre ellos la infidelidad de Paolo Hurtado a su esposa Rosa Fuentes con Jossmery Toledo. Esto luego que las cámaras de Magaly Medina captaran a ambos personajes juntos en Cuzco.

Ante ello, 'Florcita' le aconsejó a Toledo que se sincere con la prensa y sus seguidores. "Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Es mujer, hay que esperar su versión. Debe ser sincera y decir la verdad porque las imágenes ya salieron. Está destruyendo un hogar y la esposa está embarazada", expresó la expareja de Néstor Villanueva.

Los conductores del espacio televisivo respetaron la opinión de Polo, inclusive coincidieron con ella.

La excusa que usaba Néstor Villanueva

Flor Polo mantuvo una relación con Nestor Villanueva por 10 años. Sin embargo, su matrimonio se quebró cuando surgieron rumores de infidelidad. Durante su charla con Ethel Pozo y su equipo, reveló que le decía su exesposo para ausentarse por varias horas.

"A mí me decían: 'Voy a lavar ropa a Los Olivos', le decía a mi mamá, veía en la maletera ropa de dos o tres semanas... Yo le decía a mi mamá y me decía: 'Bien inocente eres'", manifestó Flor.

Aunque no fue lo único que le decía Nestor. "O de repente me dice: ¿Está bien con ese pantalón o se me ve muy suelto? Se validaba", declaró Polo. Los presentadores quedaron sorprendidos por las excusas que inventó Villanueva.

La hija de Susy Díaz se separó del cumbiambero en marzo del 2022.