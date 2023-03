Gema Aldón abandona 'Supervivientes 2023'

Supervivientes 2023 podría sufrir una baja más en el programa. Se trata de Gema Aldón, quien amenazó con irse del reality. Asimismo, hay otros participantes que también están evaluando dejar Cayos Cochinos, Honduras.

Gema quiere dejar la isla

El presentador de Conexión Honduras, Ion Aramendi, confirmó que la participante se había lastimado el codo. "Gema rechazó el tratamiento médico de manera radical. Hoy ha aceptado el tratamiento, pero tardará en hacer efecto. El equipo médico dice que puede seguir en la playa, el tratamiento hará su efecto, estará en observación para saber cómo irá evolucionando. No hay razones que aconsejen su evacuación", informó el periodista.

De igual manera, trato de convencer a la participante que no deje el reality, pero comprende que ella tiene derecho a salir del certamen. "Si quieres seguir abandonando estás en tu derecho, pero deberás enfrentar las consecuencias de tu abandono", dijo Ion.

Finalmente, Gema había tomado su decisión y esta fue su respuesta: "Le tengo un pánico horrible a las agujas. Esta noche al pasar tan mala noche decidí someterme al tratamiento de infiltración. Me dicen que en 3 o 4 días mi codo estará mejor pero no puedo pasar más horas estirada en la esterilla, nunca pensé que mi cuerpo y mi estado mental estuvieran tan mal. Tenía muchas ganas de seguir aquí y llevo años viendo el programa, pero voy a hacer frente a las consecuencias y me voy a España".

¿Adara también desea irse?

Desde la marcha de Patricia Donoso, algunos concursantes han pensado seriamente en dejar el show. Una de ellas es Adara Molinero, quien tuvo una fuerte discusión con Arelys Romas por la falta de comida.

La madrileña perdió los papeles y le dijo de todo a la madre de Yulen Pereira. Sin embargo, no solo estaría desgastada psicológicamente, ya que también sufre de mareos y vómitos.