‘Supervivientes 2023’: Isa Pantoja y Raquel Bollo discuten fuertemente por Asraf y Manuel Cortés

La discusiones entre los participantes de Supervivientes 2023 no se detienen. En esta ocasión, Asraf y Manuel Cortés tuvieron un fuerte enfrentamiento donde se mencionó el nombre Isa Pantoja, la novia de Asraf y prima de Manuel.

Asraf y Manuel Cortés discuten

La pelea empezó porque Asraf recogía hojas y palos en la arena mientras su compañeros estaban sentados descansado. De acuerdo con Manuel Cortés, el modelo solo hacía eso cuando la cámara lo enfocaba para demostrar que solo él trabajaba en la playa.

Esto generó una discusión entre los dos, Asraf derramó lágrimas de impotencia. Y es que en medio de la discusión salió a relucir el nombre de Isa Pantoja. Esto causó que la discusión se trasladara en el set, pero con Raquel Bollo y la hija de Isabel Pantoja, quien se quejó que su primo la mencionara en un reality en el que no participaba. Por su parte, la madre de Manuel señaló que fue Asraf quien la mencionó al principio.

Las defensoras de los participantes no se pusieron de acuerdo en quien había mencionado a Isa primero. Sin embargo, en las imágenes se aprecia que Asraf le recordó al cantante que lo acusó de hacer un show con su relación con Isa y que ingresó a diferentes realities porque eran un ‘pack’. Ante esto, el modelo aseguró que Manuel venía en pack con su hermana, Alma Bollo.

Isa Pantoja y Raquel Bollo se enfrentan EN VIVO

“Si atendemos a la primera provocación, ha sido Asraf el que ha dicho 'vienes con la lección bien aprendida’”, mencionó Raquel. De inmediato, Isa Pantoja arremetió: “La acusación ha empezado porque Asraf estaba haciendo cosas, pero es que ya el tono de hablarle no es el correcto. Y te digo una cosa: la primera persona en meterme a mí en la conversación ha sido Manuel, porque le ha dicho a Asraf 'es que mi prima no sabe cómo te comportas'. Sinceramente, Raquel, eso me lo esperaba de cualquier otro concursante menos de mi propio primo”.

Cuando se mostró la segunda parte de la discusión, Isa estalló porque Manuel mencionó que alguien le había advertido sobre la actitud de Asraf. “Tampoco hay que ser muy listos: quien le ha podido advertir lo conocemos todos”, mencionó haciendo referencia a Kiko Rivera, su hermano con el que lleva una mala relación.