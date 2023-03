Georgina Rodríguez confesó cómo alimenta a sus hijos en 'El hormiguero': "Les pongo videos de niños que no tienen comida"

El set de El hormiguero recibió a Georgina Rodríguez. La socialité habló sobre su vida con el futbolista Cristiano Ronaldo y la educación que les brinda a sus pequeños.

Las declaraciones de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez habló sobre un pasaje en su serie en el que visita a Rosalía en su concierto. Además, reconoció que tiene dificultades para darle de comer a sus hijos, pero confesó que tiene un as bajo la manga. "A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo: ‘Mira, esto les puede pasar", dijo la socialité.

Igualmente, relató cómo se siente después de la pérdida de uno de sus gemelos. "No hay explicación. Me ha traído mucha oscuridad, pero me ha traído mucho amor y esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido super feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo, después de la pérdida de mi bebé", comentó 'Geo'.

Su vida antes de Cristiano Ronaldo

La influencer reconoció que vivió una vida dura cuando llegó a Madrid. "Mi llegada a la capital fue tremenda... Estuve buscando pisos baratos y acabé en uno que había sido un trastero donde hacía mucho frío en invierno y mucho calor en verano", recordó Georgina en su serie de Netflix.

Por último, 'Geo' acepta que su vida cambió cuando conoció al astro portugués. "Antes vendía bolsos en la calle Serrano, ahora los colecciono", declaró Rodríguez. Asimismo, reveló que espera llegar a 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram.