José Mota sorprende en ‘El hormiguero’ con singular chiste: “¿Qué es un japonés?"

El hormiguero recibió como invitados a José Mota y Pepe Viyuela, quienes acudieron para presentar su nueva comedia El hotel de los líos, un proyecto bajo la dirección de Ana Murugarren que llegará a los cines el próximo viernes 24 de marzo.

Ambos actores contaron algunas anécdotas de su vida, pero quien llamó la atención fue Mota con un chiste sobre su pueblo natal y su gente.

El chiste de José Mota sobre los japoneses

Los humoristas compartieron un sinfín de bromas con las hormigas Trancas y Barranzas. Sin embargo, el momento se convirtió en algo incómodo para el público.

José Mota no dudó en hablar sobre su pueblo en La Mancha y señaló que los manchegos podían comunicarse perfectamente con los japoneses. Para explicarlo, preguntó al público: “¿Qué es un japonés”? Esto dejó en silencio el set y el mismo respondió: “Un manchego operado. Lo que pasa que lo tapas las petroleras, que están tapando el mejunje”.

Este chiste, que para muchos fue desafortunado, tomó desprevenido al conductor Pablo Motos.

El origen de su mítica frase

Siguiendo con las anécdotas personales, Mota reveló el origen de su mítica frase “Las gallinas que entran por las que van saliendo”. Pablo Motos le preguntó si se lo había dicho por primera vez a su compañero Miguel Ángel Revilla.

“No. Está basada en hechos reales, de una historia que pasó en mi tierra manchega. Los corrales donde están las gallinas son colindantes entre los vecinos”, empezó explicando el humorista.

“Había gallinas que saltaban de un corral a otro. Un día un vecino le dijo al otro: 'Oye, me faltan cuatro gallinas a mí. ¿La has visto en tu corral?'. Él le contesta que no, pero a los ocho meses, es al revés. Viene el otro vecino y le dice: 'Oye, que me faltan ocho gallinas'. Y este le contesta: 'No hagas números. Las gallinas que entran por las que salen'. Así es la ley de la compensación”, finalizó.

