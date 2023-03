Georgina Rodríguez es criticada por su estilo de vida: "Esta mujer no sabe lo que es estrés"

Georgina Rodríguez estuvo en el set de El hormiguero. La influencer dio más detalles sobre la segunda temporada de su serie; sin embargo, terminó recibiendo críticas en las redes sociales por sus respuestas.

Los mensajes contra 'Geo'

Pablo Motos le preguntó de cómo pasaba su día a día. La socialité confesó que ella se levanta temprano para llevar a sus pequeños al colegio, hace las compras del hogar, graba para su reality y ve los avances de la construcción de su vivienda en Madrid. Asimismo, afirmó que no es materialista, respuesta que no convenció a los cibernautas.

Un día ajetreado sería trabajar donde yo trabajo, eso sí", "Está mujer no sabe lo que es el estrés. Vive como una princesa, lo tiene todo hecho", "Que vergüenza de entrevista", "Me cansa solo oír las estupideces que puede a llegar a decir en un minuto", "Vaya vergüenza de entrevistador, entrevista y entrevistada", son algunos de los comentarios que dejaron en el clip.





¿Cuánto gasta Georgina sale de compras?

Algunos medios tuvieron acceso a los primeros episodios de la serie de Netflix de 'Geo' Rodríguez. En el tercer episodio de la segunda temporada, la socialité decidió irse de compras con sus amigos durante sus vacaciones en Cerdeña. El show dio a conocer que la pareja de 'CR7' gasta cerca de 35 mil euros en un día de 'shopping'.

En dicho capítulo, reconoció que se sobrepasó un poco. "Fui a comprarme un modelito para la playa y me llevé media tienda", declaró Rodríguez. Sus colegas también piensan lo mismo y creen que a veces no puede controlarse. "Cuando ella va de compras, es como que no hay límites", dijeron los acompañantes de la empresaria.