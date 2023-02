Gigi Mitre sobre el desenfrenado beso de Fiorella Cayo con nuevo galán: "Qué vergüenza”

El beso entre Fiorella Cayo con un misterioso hombre sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Ante esto, Gigi Mitre y Rodrigo González se han pronunciado sobre las imágenes de la actriz que revelaron en Amor y fuego.

La conductora admitió que sintió un poco de vergüenza ajena al ver estas imágenes. Según Gigi Mitre, el beso que se ve en pantalla es muy vergonzoso. “¿Cuál frenada? Le ha chupado el dedo y ha dejado que le agarren el pot* en un lugar público. No fastidien. ¡Qué roche!”.

Gigi Mitre -incluso- confesó qué es lo que haría si en caso ella fuera la protagonista de una escena así en la calle. “Menos mal no ha sido serenazgo el que te grabó... Yo me mato si hay una toma mía así, qué vergüenza”.

Rodrigo González, en tanto, se refirió sobre el ampay de Fiorella Cayo. “Se molesta con nosotros, eso califica como un acto contra el pudor público, creo que te libraste de la multa... Parece que celebró más de la cuenta porque estaba de avance, relajada y se dejó llevar”.

El conductor indicó que, con este beso, la actriz dejó en claro que está soltera y cortó los rumores de un romance con André Castañeda: "Ella está soltera y con esto le está diciendo a André Castañeda que la posibilidad de estar juntos está más que anulada”.

Fiorella Cayo se pronunció sobre su ampay

La actriz fue abordada por uno de los reporteros de dicho programa y no dudó en responder ante las cámaras: “¡No se pasen! No tienen ningún derecho de sacar una imagen de un beso apasionado porque tengo todo el derecho de tenerlo. No voy a dar ninguna declaración”.