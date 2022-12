Gigi Mitri apoya a Ethel Pozo sobre contra coqueteos entre Gisela y Facundo "¡Qué colágeno, ni qué colágeno!”

Los coqueteos entre la presentadora Gisela Valcárcel y el modelo Facundo González ha despertado la incomodidad de la hija de la diva de la televisión peruana. Tal es así que la también comunicadora Gigi Mitre salió a defender los sentimientos encontrados de Ethel Pozo.

Gigi Mitre dio a conocer su opinión durante la emisión de su programa Amor y fuego para solidarizarse con Ethel por la imagen que proyectó su madre el pasado 3 de diciembre, durante la trasmisión de El gran show, en donde tuvo acercamientos candentes con el participante de su programa de baile.

“A Ethel no le gusta el chiste y yo sí la entiendo. A mí no me gustaría ver a mi mamá haciendo ese ridículo a ese nivel. Yo también la entiendo”, sostuvo la compañera de Rodrigo González.

Le dobla la edad

La fuente del fastidio de la hija de Valcárcel es por la diferencia de edad que existe entre su madre y Facundo Gonzáles, a quien la diva le dobla la edad.

Lee también:Gian Marco lanza dardo a 'Peluchín' y Gigi Mitre: “Se interesan en los chismes estúpidos”

“¿Para Gisela? Es un niño. Gisela tiene 60 y él 30 y poco, sí es bastante. ¡Qué colágeno, ni que qué colágeno!”, subrayó Mitre. Aunque para “Peluchín” dicha diferencia de edades (30 años) no es demasiado, citando otros ejemplos de personajes de la farándula que fueron parejas a pesar de sus contrastes en años.



Gigi Mitri apoya a Ethel

Para Gigi, el cortejo que vienen experimentando desde hace ya varias semanas Gisela y Facundo es algo que no debe tomarse a la ligera y le enmendó la plana a su compañero. Recordemos que el modelo y exparticipante de programas realities, Facundo Gonzáles, es incluso, 10 años menor que la misma Ethel Pozo.

Lee también: Ethel Pozo habla sobre reencuentro con Melissa Paredes: “No puedo con la hipocresía”

“Ponte en el lugar de las hijas. ¿Quién va a querer que su mamá esté con alguien 30 años menor? Él es 10 años menor que Ethel. No, ese chiste no me gusta. Sé que jala, pero no”, acotó.