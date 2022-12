Gian Marco lanza dardo a 'Peluchín' y Gigi Mitre: “Se interesan en los chismes estúpidos”

Tras recibir críticas por decir groserías en un concierto en Trujillo, el cantante Gian Marco vuelve a estar en el ojo de la tormenta al ser captado con otra reacción similar en el mismo evento. El cantautor les habría enviado una indirecta a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

A través de sus redes sociales, el programa de espectáculos Amor y fuego difundió un avance en el que se ve al intérprete de ‘Tú no te imaginas’ dirigirse al público con el siguiente mensaje: “A los que no se interesan tanto en los chismes estúpidos que hay por ahí”, a lo que un espectador menciona exaltada: “Uy, para ‘Peluchín’”.

Además, en otro pasaje del clip se ve al cantautor mencionar que siempre se defenderá de los comentarios negativos. “Por eso me fuc*** defiendo y me defenderé toda mi fuc*** vida”, acotó.





Gian Marco pierde seguidores tras maltratar a reportero de ‘Amor y fuego’

El cantante Gian Marco habló sobre las razones por las que está en contra de Rodrigo González y Gigi Mitre. El cantautor señaló que uno de los motivos es que perdió 30 mil seguidores al tratar mal a un reportero del programa Amor y fuego.

“Y la gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota. ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30 mil personas en las redes sociales? (...) Déjame terminar, pero déjame terminar... Pudo no tener la culpa, pagó pato pues, ¿qué voy a hacer? Ahora es una pobre víctima, yo siento que tenía mucha rabia e hice lo que sentí en ese momento. Me agarran saliendo de un bar y quiero incendiar todo”, explicó el hijo de Regina Alcóver.