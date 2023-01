Gino Assereto aclaró rumores sobre su orientación sexual: “Soy lo que quiero ser”

Los rumores sobre la orientación sexual de Gino Assereto llegaron a su fin. El participante de Esto es guerra fue cuestionado por uno de los reporteros de América TV y respondió sobre esto.

Gino Assereto aclaró rumores sobre su orientación sexual

Gino Assereto señaló que elegirá lo que desea ser y hacer, y no responderá a quienes lo critiquen. “Soy lo que quiero ser, si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie, una foto sin polo, lo hago, me gusta, pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión”, expresó Gino.

Lee también: Gino Assereto sobre la nueva relación de Jazmín Pinedo: "Amar es ver a la persona feliz, verla sonreír"

Por otro lado, aseguró que respeta la opinión de las demás personas que piensan que es gay: "Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho. Es más, tengo una canción que dice ‘Saliendo del clóset’”.

Luego de esto, Gino quiso dar por finalizado el tema y comentó que no tendría ningún problema de informar que es gay: “Te soy sincero, si yo fuese gay no tendría ningún problema en decir que soy gay, ¿por qué tendría un problema?, ¿por qué habría algo de malo en decir ‘soy gay’?, por qué tendría que ocultarme”.

Jazmín Pinedo salió a respaldar a Gino Assereto

Jazmín Pinedo salió a defender de los comentarios a su ex pareja, ya que Gino fue criticado por su forma de vestir: “Nosotros hemos tenido que lidiar con estos comentarios, por qué se pone la ropa así, por qué posa así, por qué se pinta así".

Lee también: Jazmín Pinedo le responde a Gino Assereto tras referirse a su nueva pareja: "Vamos a ser familia siempre"

Finalmente, Jazmin comentó que la gente en redes sociales es muy mala y las usan para hablar mal de las personas: “Yo creo que en verdad que estamos en una época donde cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz... Gente mala utiliza las redes sociales para despotricar todo lo malo que le hace infeliz”.