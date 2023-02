Gino Assereto arremete contra señora que le pidió una fotografía: "Eres un malcriado"

¿Qué le pasó? Gino Assereto protagonizó un escándalo en plena vía pública. De acuerdo con imágenes vertidas por el portal Instarándula, el popular Tiburón tuvo una actitud déspota con una señora que le pidió una fotografía.

Gino Assereto y su mala reacción con una señora



El integrante de Esto es guerra no la viene pasando nada bien en los últimos días.

Este último fin de semana, le hizo un desplante a una señora que le había pedido -de forma amable- una instantánea.

En las imágenes, vertidas por Samu Suárez en su canal de Instagram, se puede ver al chico reality bajar de un taxi y responder de manera prepotente a una fanática.

"Tanto me has juzgado sin conocerme”, le dice el Tiburón a la señora muy enfadado. “Ya te conozco ahora, que eres malcriado”, refutó la mujer.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre papelón de Gino Assereto?

Luego de publicar las imágenes en Instarándula, Samu criticó duramente a Gino Assereto por su accionar.

“No pues, cómo te vas a poner a pelear con la señora. Imagino, porque no sé cuánto te habrá juzgado sin conocerte en esos segundos que estabas en el carro. Me imagino que te gritó ‘sobrado’ (…) Cómo te vas a poner a pelear, hay varios grupos de señoras ahí”, indicó Samu.

Gino Assereto imitó en 'Esto es Guerra' a Thalía

Durante la semana, el Tiburón Gino Assereto dio de qué hablar tras interpretar a Thalía en Esto es guerra.

Tras su actuación, recibió la felicitación de sus compañeros. Johanna San Miguel, por ejemplo, hizo un video en donde le dedicó unas palabras. “Gino, quiero decirte que tu participación estuvo muy linda. Estuvo muy bien”.

Pero, lo que más sorprendió fue la respuesta de Gino Assereto. El Guerrero confesó haber dado todo su esfuerzo y que se sentía "liberado" tras dicha interpretación. “Te amo. Me entregué. Me solté. Me liberé”, indicó el participante.