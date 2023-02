Rodrigo González sobre imitación de Gino Assereto como María Mercedes: “Está encaminado”

Gino Assereto sorprendió al público con su imitación de María Mercedes, personaje de Thalía, durante una prueba en Esto es guerra. Ante esto, Rodrigo González no dudó en bromear con la expareja de Jazmin Pinedo.

Lee también: Gino Assereto imitó a Thalía y confesó haberse soltado: “Me liberé”

Rodrigo González opina sobre Gino Assereto

En la más reciente emisión de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitri reaccionaron a las imitaciones de Gino Assereto y Facundo Gonzáles, quienes se vistieron y cantaron como María Mercedes y Gloria Trevi para un reto en Esto es guerra.

“Qué bien le salió, le salió divina”, comentó el popular ‘Peluchín’, al ver al guerrero bailar sensualmente con peluca y un vestido rojo.“María Mercedes con anabólicos”, comentó su compañera.

Asimismo, el conductor del espacio no dudó en hacer bromas sobre el ex de Jazmin Pinedo: “Esfuérzate para la próxima, ya viene. Está encaminado, va directo a la laguna, al estrellato perdón”.

Gino Assereto respondió a los rumores sobre su sexualidad

Por otro lado, Gino Assereto no fue ajeno a las opiniones sobre su orientación sexual y se manifestó al respecto.

Lee también: Gino Assereto asegura que no se parece al novio de Jazmín Pinedo y ella lo trolea: "No, él es más guapo y joven"

“Soy lo que quiero ser. Si yo quiero salir en una foto posando de una manera sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie, (...) lo hago porque me gusta", respondió el chico reality. Además, aseguró que no tendría problemas en confesar su orientación sexual: “Si yo fuese gay, no tendría problema en decirlo”, sentenció.