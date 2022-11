‘Got talent España’: Risto Mejide deja sin palabras al jurado con emocionante presentación

Got talent España continúa con su etapa de audiciones. Pero, en el último programa, se vivió una de las actuaciones más memorables y emocionantes del reality show. Parecía ser otra actuación, pero cuando se subió el telón, apareció Risto Mejide y el teatro se llenó de aplausos.

El mensaje de Risto Mejide en ‘Got talent España’

Luego de ocho ediciones de Got talent España, Risto Mejide se subió por primera vez al escenario y se puso en la piel de un participante para que sus compañeros del jurado le dieran una valoración. Paula, Edurne, Dani y Santi se quedaron sin palabras, viendo como Risto tocaba el piano y transmitía todos sus sentimientos.

Risto Mejide utilizó como hilo conductor la historia de Bach y su segunda esposa para enviar un mensaje que refleja un momento muy delicado que está pasando en su vida personal.

“Llevo como sabéis muchos años en esto y siempre he pensado que si me subía aquí sería para dar un mensaje (…) En 1720 Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y cuando llega a casa le dicen que su mujer ha muerto (…) Algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad felizmente casado con una persona a la que prácticamente dobla la edad (…) Os cuento esto porque Bach demostró que cuando uno ama de verdad, aunque se equivoque, da igual la distancia que exista…”, dijo el jurado del reality.

La reacción del jurado de ‘Got talent España’

Los demás miembros del jurado no podían hablar debido a la emoción. Edurne agradeció la valentía de su compañero y no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “No sé si desde ahí ves mis lágrimas, estoy llorando de emoción, llevaba años diciéndote que quería verte subido ahí con un piano y por fin lo has hecho, solo puedo decirte que te quiero”.

Paula y Dani también le mostraron mucho cariño: “Se podía decir de muchas maneras pero tú has elegido la mejor, enhorabuena”. Por su parte, el conductor de Got talent, Santi Millán emitió su valoración y emocionó a Risto Mejide: “Has logrado que obra y mensaje vayan juntos, y eso yo no había visto todavía”.