‘Got talent España’: Sarah Almagro logró emocionar a más de uno en el set

Durante la última edición de Got talent España, Sarah Almagro protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa. La surfista llegó al set para contar su increíble historia de vida y superación. Tras ello, el jurado y el público quedaron completamente conmovidos con su actuación.

De pie sobre el escenario, la joven empezó diciendo que hará algo que para muchos sería cualquier cosa, pero para ella significa mucho. "Vengo a hacer algo que para vosotros es muy fácil, pero para mí bastante complicado, y así demostrar que los imposibles sólo existen en la cabeza de uno".

Ante una pequeña mesa y un pedazo de papel, Sarah comenzó a hacer un avión de papel ayudada por su prótesis, mientras narraba su historia. "¿Y si la vida fuera tan fácil como hacer un avión de papel?", se preguntó la surfista mientras continuaba haciendo lo suyo.

Asimismo, Almagro reveló por qué no contaba con extremidades. "Con 18 años todos nos creemos invencibles, pero el futuro con el que soñamos no existe. En verano de 2018 una bacteria llamada meningitis meningocócica me cambio la vida".









Su historia

No obstante, confesó haber estado al borde de la muerte e incluso los doctores le dijeron a sus padres que se despidieran de ella. "Estuve en un coma inducido durante 10 días y a mis padres les llegaron a decir que se tenían que despedir de mí. Pero, como ven, eso no pasó, porque creerme invencible me hizo sacarle un corte de mangas a la muerte".

Además, agregó que familiares y amigos estuvieron siempre para ella en este complicado momento. "A las semanas de amputarme pensé que “¿por qué a mí?” Que qué mal había hecho para merecer esto. Tanto mi familia como amigos no me han permitido tirar la toalla".

Finalmente, explicó que todo pasa por algo y siempre es mejor tomarlo de la mejor manera, porque vendrán cosas mejores. "Actualmente estoy estudiando cuarto de derecho y también soy deportista de alto nivel. Hago surf adaptado, soy campeona de España y subcampeona del mundo 2021 de mi categoría".