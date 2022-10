‘Got talent España’: Risto Mejide se emociona al ver su "primer pase de oro"

Risto Mejide no la viene pasando muy bien luego de anunciar su superación. Sin embargo, a pesar del complicado proceso, siempre se hizo presente en cada gala de Got talent España. Es así como, durante el último programa, el compositor español protagonizó uno de los momentos más emotivos vividos en el programa.

Emocionante reencuentro

Mientras los jurados y el público se encontraban expectantes a la siguiente presentación, un niño de cabello largo y vestido blanco apareció en el escenario para conmover a más de uno.

"Soy Izan tengo nueve años y vengo a bailar flamenco. Para mí es un sueño llegar a la final y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Risto, fui tu primer botón de oro y quiero demostrarte que no te has equivocado", dijo el niño mientras Risto no podía creer lo que estaba pasando.

El español se mostró conmovido luego de que Izan le haga recordar que fue su primer pase de oro. "Te recuerdo perfectamente. Estabas por ahí corriendo, te daba igual todo. Eras el más pequeño del grupo, pasabas de todo, pasabas de mí, del pase de oro. Yo no sabía a dónde ibas a llegar, y mira, a la octava edición de 'Got Talent'", dijo Mejide muy emocionado.

No le volvió a dar el pase de oro

La competencia cada vez se vuelve más dura y el nivel de las presentaciones se ha vuelto más alto, es por esto que Risto decidió no darle el privilegio a Izan de pasar directamente a la etapa de semifinales.

Luego de un maravilloso performance, el pequeño se fue a casa con cuatro “si”. No caben dudas que después de cinco años Izan ha evolucionado mucho y es uno de los favoritos de los espectadores.