‘Gran hermano 2022’: Alfa contó un chiste de mal gusto que incomodó hasta las lágrimas a Daniela

Gran hermano 2022 está entrando en la etapa de los problemas entre los participantes. Esta vez, Alfa y Daniela se enfrascaron en un cruce de palabras luego que él le hiciera una broma a la joven que la llevó hasta las lágrimas.

Alfa hizo llorar a Daniela por una broma

La situación empezó cuando se escucharon algunos ruidos extraños desde el interior de la casa. Inmediatamente, Alfa lanzó un comentario: "Un grupo de terroristas nos viene a liquidar. Masacre en Gran Hermano. Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Daniela, vienen a secuestrarte”.

Si bien sus palabras fueron de bromas, estas no le sentaron nada bien a Daniela, quien decidió irse a su cuarto a contarle a sus compañeros cómo se había sentido: “Fue un comentario que me re dolió. Estaba afuera y se escuchaba ruido en la parte de la pileta y estaba Walter y empezó a decir: ‘Son terroristas, cuidado Daniela que te pueden ahogar en la pileta’. Le contesté que no se jode con eso. Yo pasé por una situación re fea y me hizo sentir mal”, indicó en un primer momento.

Minutos después, Alfa se dio cuenta de su comentario y se disculpó con la mujer. “Daniela, yo no quise agredir a nadie. Fue una broma que hice porque nunca escuchamos ruidos ahí atrás. Y dije ‘ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua’”, sentenció.

Por su parte Daniela le contestó: “Dijiste ‘Daniela va a quedar ahogada en el agua y la van a secuestrar. A mí me dolió porque me pasó algo parecido”, palabras que sorprendieron a todos en la casa.

Finalmente, la cosa quedó ahí y ambos participantes pudieron dejar las cosas en paz, luego de eso continuaron haciendo sus cosas.