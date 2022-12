Juliana Díaz sobre su expulsión de 'Gran hermano': “Me pareció muy fuerte la forma como me sacaron”

Juliana Díaz se mostró indignada por la forma como fue expulsada de Gran hermano. La competidora, quien regresó al reality por votación de sus compañeros, fue eliminada nuevamente tras revelar información sobre lo que ocurría afuera de la casa a los otros participantes.

‘Gran hermano 2022’: Juliana molesta por su salida

La expulsión de Juliana Díaz de Gran hermano fue impactante. La participante fue expulsada del programa a solo 10 días de haber regresado, sin tener la oportunidad, incluso, de coger sus valijas. La producción tomó esta decisión luego que la joven compartiera información sobre lo que ocurría fuera del predio con sus compañeros.

“Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”, señaló.

Juliana le confesó a Santiago del Moro que le hubiera gustado tener una sanción previa, ya que según ella “nadie le advirtió que no debía hablar”.

“Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré. No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo, una primera sanción y no la expulsión directa”, recalcó.

La salida de Juliana trajo repercusión entre los hermanitos y Maximiliano Giudici, su novio, quien anunció su decisión de abandonar el reality.

‘Gran hermano 2022’: Las infidencias de Juliana Díaz

En conversación con Santiago del Moro, Juliana Díaz dijo estar más tranquila luego de su expulsión. Además, recalcó que se sentía agradecida, ya que tuvo la oportunidad de volver a la casa.

“Me eligieron entre un montón de gente, entré a la casa más famosa del país, jugué, me divertí, me enamoré. Salí y tuve la oportunidad de volver a entrar. Eso me pareció increíble. Y duró lo que duró, pero soy una agradecida de haber tenido la oportunidad de estar en el programa”, enfatizó.

El conductor de Gran hermano aprovechó la oportunidad para mostrarle a Juliana las veces en las que se advirtió no hablar sobre lo que había visto afuera.

“Yo sentía que no fueron comentarios de gran importancia. Creía que no podían causarle algo a ningún participante”, opinó.

No obstante, Del Moro le recordó que había dicho que si entraba Daniela Cellis dudaba que volviera a estar con Thiago Medina.

“Ahí me la mandé, claramente. No me voy a justificar porque me fui de boca”, reconoció.

