‘Gran hermano 2022’: ‘Alfa’ y Ariel protagonizaron una nueva pelea

La situación entre ‘Alfa’ y Ariel en Gran hermano 2022 se pone cada vez más tensa. En esta ocasión, ambos participantes discutieron fuertemente por unas declaraciones que hizo el más reciente ingresado a la casa ante las cámaras del reality.

'Alfa' y Ariel volvieron a discutir

Ariel tiene la costumbre de hablarle a las cámaras y esta vez dialogó sobre el ‘Alfa’: “La gorda no es boluda, se hace... a veces, pero no. Aparte les quiero dar el ejemplo a ustedes, no es a todo lo que a uno le dicen responder y pelear. No es así. La forma quizás de confrontar a veces es disipar los conflictos tranquilo Y aparte hay que ver de quién viene”.

Esta conversación fue escuchada por ‘Alfa’ quien no dudó en confrontar a Ariel: “Che, mientras me afeitaba escuché tu discurso a las cámaras, te comento que acá no hay ninguna agresión ni hubo ningún tipo de agresión. Acá vos entraste de una manera y yo te recibí de la mejor”. Ante esta respuesta, Ariel expresó: “¿En serio me recibiste con la mejor? No vamos a discutir hoy, no me hagas eso antes del domingo”.

Por otro lado, Walter le sacó en cara la vez que Ariel lo acusó de haberse sobrepasado con una mujer: “Me trataste que yo estaba con una mujer vulnerable, una sola persona que haya escuchado eso ya me rompe las pelo****. ¿Quién sos vos para decir lo que venía haciendo yo? Yo estaba jugando y tengo la mejor con ella desde que entró”.

Ariel se salvó de ser eliminado del reality

Finalmente, Ariel indicó que nunca había hablado mal de él y que no eran necesario los insultos: “Yo de vos no hablo nunca, y yo te escucho cuando decís ‘este boludo esto y que lo otro’ y me la aguanto, Walter. ¿Por qué te pensás que me apoyó la gente estas últimas dos veces? Puede haber gente que esté de acuerdo en cómo yo pienso, sin insultar, Walter”.

Cabe mencionar, que uno de los nominados a ser eliminado del programa esta semana era Ariel, pero logró salvarse gracias a la votación del público. De esta manera, Maxi fue retirado del mencionado espacio televisivo.