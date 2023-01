'Gran hermano 2022': Camila no paraba de tocar a Marcos en el sauna y Maximiliano explotó contra ella

Desde que los nuevos integrantes se incorporaron a Gran hermano 2022, el juego comenzó a desequilibrarse. Camila Lattanzio ingresó con mucha información del exterior, por lo que tiene preparada su estrategia. La pianista fue al sauna con dos de sus compañeros y no pudo evitar tocar demás a Marcos.

Maximiliano le advirtió que deje de fastidiar a su amigo, pero siguió jugando con el muchacho hasta que el cordobés explotó contra ella. La concursante solo se río de sus palabras.

El plan de Camila para ganar 'Gran hermano'

Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio llegaron a la casa más famosa de Argentina como los nuevos integrantes. Mientras el parrillero se encargó de irritar a Alfa desde su arribo, Camila decidió apostar por su actitud divertida para acercarse al grupo de las chicas.

El resto de sus compañeros no la rechaza, pero son conscientes que ella puede estar jugando con todos. En el último episodio del reality show, la joven de Ituzaingó siguió demostrando su interés por Marcos Ginocchio y lo acompañó al sauna el pasado miércoles. Maximiliano Giudici también se les unió.

La joven se ubicó en el medio de los dos e intentó tocar la espalda de Marcos con una excusa de reventarle un granito. El muchacho de 22 años se negó desde un principio. "No, muchas gracias Cami", le respondió el salteño, pero ella no se dio por vencida.

"Dale, dale, eso solo y no te jorobo más", dijo la joven. Maxi no soportaba más al escuchar que no dejaban en paz a su compañero. "Camila, te está diciendo que no, ¿Qué parte no entendiste?", exclamó el cordobés, aunque su advertencia no sirvió, ya que ella siguió tocando la espalda de Marcos.

