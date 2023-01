‘Gran hermano 2022’: ¿Camila y Alfa dieron su consentimiento para dejarse llevar por la pasión?

Gran hermano vuelve a estar envuelto en una polémica tras la viralización de un clip en redes sociales. En este video de baja calidad se puede escuchar la voz en off de la casa hablando con Walter 'Alfa' Santiago y Camila Lattanzio.

¿Alfa y Camila se dejaron llevar por la pasión?

Las imágenes fueron replicadas en la cuenta oficial de LAM y causaron alboroto entre los seguidores del programa. Aunque no se puede ver nada en las imágenes, se escucha claramente la voz de Gran hermano, pidiendo el consentimiento para consumar una relación sexual.

“Atención Walter, Camila: por favor, recuerden dar el consentimiento”, se escucha en el video, mientras aparecen imágenes de la habitaciones por la noche. Además, se puede apreciar, debido al constante movimiento de la cámara, que estas fueron grabadas de una pantalla externa.

Seguidores defienden a Alfa por fake news

Todo parece indicar que se trata de algo editado para causar conmoción entre los seguidores. Sin embargo, muchos se dieron cuenta de esto y salieron a defender a Alfa, pues aseguran que fue hecho especialmente para perjudicarlo y expulsarlo de la casa.

“Ya no saben que hacer para ensuciar a Alfa, que ensañamiento”, “¡Pero no se ve nada! ¿Quien filmó esto, uno con parkinson?”, “Dejen de ensuciar a Alfa”,“Es un clip trucho. Alfa se fue a dormir temprano y Camila se quedó con las chicas en la pileta hasta tarde. No sean payasos e investiguen antes de subir boludeces que incrementan su Alfafobia. Están quedando en ridículo”, “Se nota que el audio es editado”, fueron algunos comentarios de los espectadores.