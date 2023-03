'Gran hermano 2022' define a su primer finalista y dos participantes fueron nominados

Solo quedan cuatro competidores en Gran hermano 2022. Ante ello, Santiago del Moro les informó a los chicos que deberán formar una dupla para el siguiente desafío.

Al final, dos 'hermanitos' terminaron entre los nominados. Los restantes se enfrentarán y definirán al primer finalista del reality.

¿Como les fue en la prueba?

El presentador del programa convocó a todos en la sala para avisarles de que se trataría el siguiente desafío. "Ustedes van a jugar en duplas y la dupla ganadora del martes pasa a la final del miércoles... ¿Con quién se sienten más contenidos, más tranquilos, para jugar? Depende de ustedes", dijo Del Moro.

Romina Uhrig tomó el mando y eligió a Marcos Ginocchio, mientras que Julieta Poggio se quedó con Juan Ignacio Castañares 'Nacho'. Sin embargo, los problemas comenzaron a notarse en los dúos, aunque no tuvieron más opción que seguir adelante. Los cuatro 'hermanitos' compitieron en un desafío de resistencia y fuerza, donde debían cargar baldes llenos de arena. La victoria fue para el equipo de Romina y Marcos, quienes terminaron exhaustos.

Tenemos a los nominados y hoy se revelará al primer finalista

Mientras la política y el joven de 22 años festejaban su triunfo, Nacho y Julieta comenzaron a preocuparse, ya que estaban en capilla. La modelo no pudo contener sus lágrimas y expresó su tristeza. "Me re costó a mí. Puedo bailar tres horas, pero para correr soy malísima. Me da frustración por Nacho. Me da frustración como cuando se cambian los planes, ya pensábamos que todos estábamos en la final. Qué bol***. Me siento mal por Nacho porque lo di todo, pero no pude", comentó Poggio.

Sin embargo, Santiago del Moro se dirigió a los ganadores. "Nacho y Julieta ya están nominados. Todavía no se abrió la votación. Veremos mañana quién pasa a la final y quién va a la placa con ustedes, porque el Primo (Marcos) y Romina han sido los ganadores. Mañana (hoy) van a batirse a duelo para ver quién gana el liderazgo", declaró el conductor.