‘Gran hermano 2022’: familia de Thiago confiesa que no puede verlo porque no tienen Internet

El reality show Gran hermano 2022 solo tiene una semana en emisión, pero ya se conoce bastante de la familia de algunos de ellos.

Ese es el caso de los parientes de Thiago, quienes se conectaron con un programa de televisión para hablar un poco del joven de 19 años.

“Thiago siempre decía que lo íbamos a extrañar, porque él es la alegría de la casa, decía. Y tiene razón...”, dijo Camila, su hermana mayor. “Yo estoy feliz, pero hace una semana que no está, y me preguntó ‘¿Dónde está Thiago?’, y lo veo por la tele...”, comentó muy emocionada a LAM.

Una de las panelistas preguntó si podían ver a su hermano las 24 horas, pero ellos indicaron que no porque no tenían Internet. Además, aseguraron que tratan de no hacerlo porque no desean ver mal a su hermano. “Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás (Holder) dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha: cuando lo dejó de lado y (Thiago) se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando”, complementó la mujer.

Cómo surgió la idea de participar en ‘Gran hermano 2022’

La hermana mayor de Thiago contó que la idea de participar en el reality surgió de ella y Brisa, la melliza del participante. Ambas compartieron la idea con Thiago y este se negó porque “era todo mentira”.

La familia también fue consultada por las críticas de las personas que creen que Thiago solo se está victimizando y exagerando la situación de su familia. El concursante contó que trabajaba como cartonero, que sufrió mucho por la pérdida de su madre y quiere ganar Gran hermano para poder arreglar su casa para que sus hermanos y padre vivan bien.

“¡Thiago es un ángel! Es pobre porque no tiene plata, pero es rico porque tiene un corazón de oro”, afirmó el padre de Thiago, quien no pudo evitar llorar: “Lo extraño horrores. Él sabe que yo lo amo con el alma, y él a mí también”.