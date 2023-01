‘Gran hermano 2022’: hija de ‘Alfa’ confesó que hubiera preferido que su papá no ingrese al reality

Falta poco para que Gran hermano llegue a su final y uno de los favoritos para ser el ganador del reality es ‘Alfa’. Walter Santiago hizo su ingreso al programa y, rápidamente, se ganó el cariño de los televidentes. En una entrevista reciente, la hija de este integrante de la casa se pronunció sobre la participación de su padre en el show.

Hija de 'Alfa' hubiera preferido que su papá no entre al reality

Ángeles Santiago, hija de 'Alfa', se confesó para el programa que conduce Georgina Barbarossa. La hija del participante de Gran hermano expresó que, a diferencia de su papá, a ella no le gusta la exposición mediática.

“A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa”, aseguró la joven.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: producción regañó a ‘Alfa’ por discriminar a Ariel por su sobrepeso

También hubo tiempo para hablar sobre las actitudes de ‘Alfa’, las cuales fueron bien criticadas por parte de la audiencia. Se trata de dos momentos en especial: el primero cuando consoló a Daniela por extrañar a Thiago y el otro cuando calmó a Julieta por tener una crisis.

Hija de 'Alfa' contó cuál es la filosofía de vida de su papá

Ángeles indicó cómo es su papá como persona. Además, enfatizó que las apariencias pueden engañar. “Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia", agregó.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: ¿Camila y Alfa dieron su consentimiento para dejarse llevar por la pasión?

La hija de ‘Alfa’ acotó que su papá es muy paternalista y comentó sobre cuál es su filosofía de vida. "Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de ‘a la vida vinimos para disfrutar’...”, concluyó.