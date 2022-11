Juan Reverdito arremete contra Alfa tras su eliminación: "Jugó sucio, hacia cosas por atrás contra mí"

El reality Gran hermano tuvo a un nuevo eliminado y esta vez fue Juan Reverdito. El taxista salió de la competencia y reconoció que armó mal su estrategia contra Alfa, quien fue salvado por el público. Antes de irse, recalcó que su compañero jugaba muy sucio y le hizo perder el rumbo.

Juan habla de sus errores en ‘Gran hermano 2022’

Tras ser expulsado, Juan tuvo una oportunidad para desahogarse durante el Debate y junto a Santiago del Moro analizó su performance en el reality. El exparticipante tuvo que reconocer que se había equivocado de estrategia, ya que tuvo el 88% de los votos en contra. Mientras que Walter Alfa obtuvo el 11,86%.

“Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie”, indicó. Juan también señaló que le chocó mucho la salida de Tomás Holder.

Durante la conversación, el conductor le comunicó que su estrategia había sido errónea ya que casi todos los votos en contra del público fueron para él.

“Adentro de la casa es una locura, no te das ni idea de lo que se siente afuera. Yo venía zafando de dos placas en las que sentí que me podía ir, así que en esta estaba cien por ciento confiado que me quedaba. Obviamente leí mal. Pero no tenía duda que se iba Alfa y me equivoqué”, comentó en Gran hermano.

‘Gran hermano 2022’: Juan arremete contra Alfa

En medio de las confesiones, Juan señaló que sintió que Alfa jugó sucio el último tiempo, lo cual lo hizo sentirse ofuscado en la casa de Gran hermano.

“El último tiempo estaba enojado por Alfa. Siento que jugó un juego sucio, lo siento yo. Me persiguió 48 horas por toda la casa, me trató de mala persona, me hacía cosas por atrás...Si te fijás, cuando él iba a un sector, yo me iba. No quería ir al choque. Evidentemente, la gente vio cosas que no gustaron de mí. Yo adentro vi otra cosa, no pensé que estuviese tan mal. Pero estaba mal”, se sinceró.