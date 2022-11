'Gran hermano 2022': Lucila 'La Tora' habló sobre su paso por el programa

En uno de los más reciente capítulos de Gran hermano 2022, la competidora Lucila Villar, mejor conocida como 'La Tora', fue la quinta eliminada del show. Por este motivo, la exconcursante habló sobre su paso por el reality.

Lucila contó su experiencia dentro de la casa más famosa de todo el país, donde su momento más destacado fue cuando tuvo un fuerte roce con 'Alfa'.

Lucila cuenta su experiencia

La pasada noche del domingo, Lucila Villar 'La Tora' dijo adiós a Gran hermano 2022 tras obtener un 65,38% de los votos del público. Durante su estadía en la casa, su enfrentamiento con Walter 'Alfa' Santiago fue uno de los momentos más tensos dentro de la competencia.

Tras salir del reality, diversos medios se comunicaron con ella para charlar sobre su paso por el programa de Telefe. Uno de ellos fue Primicias Ya, donde Lucila mantuvo su postura sobre el polémico participante. "Las bromas de 'Alfa' no fueron bromas. Mis formas no fueron las correctas, pero mantengo los pensamientos que tuve. Fui muy sincera, directa, leal a mis convicciones", afirmó.

Pero no sería lo único que tendría que decir sobre el más veterano de los concursantes. "Lo de Alfa no fue una broma. Fue acoso. Cuando hablé con él, más tranquila, se calló la boca. No me escuchó y no empatizó. Le pregunté por la sanción de Gran hermano y no me dijo nada. Así que no creo que esté tan limpio", agregó.

Por último, 'La tora' sostuvo que le gustaría reintegrarse al show. "Lo único que cambiaría es el carácter temperamental. Sería un poco más falluta. No cambiaría de grupo ni ahí", finalizó.