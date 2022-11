'Gran hermano 2022': Lucila la tora sobre su expulsión “Fui eliminada por mi honestidad”

Lucila la tora volvió al set de Gran hermano 2022 para hablar sobre su eliminación. La joven tuvo la mayor cantidad de votos en contra de parte del público y pese al rechazo masivo señaló que su expulsión de la casa había sido por su “excesiva honestidad”, la cual según ella puede resultar “chocante” para algunas personas.

Lucila la tora en 'Gran hermano 2022': “Estoy con ganas de la revencha”

Durante sus confesiones en Gran hermano 2022, Santiago del Moro le preguntó cómo se sentía luego de tener el rechazo del público en las votaciones (65,38 %), ya que en más de una ocasión ella se mostró confiada en que el eliminado sería Walter ‘Alfa’ con quien ha tenido más de una polémica.

“Estoy bien, tranquila. Pero con ganas de revancha ya, te juro que sí”. Asimismo, Lucila la tora indicó que su eliminación se debió por su honestidad y las formas con las que manejó algunos problemas con sus compañeros.

“La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso. Sé que muchas veces choca. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo tora, que caretearla”, recalcó.

Asimismo, la ex concursante reconoció que pese a que el grupo de los ‘monitos’ iba siendo expulsado conforme avanzaba el programa ella se sentía a gusto con los integrantes.

“Me encontraba de repente con un grupo de cuatro o cinco personas con las que me divertía e íbamos a la par. Pero, después, me encontraba con otro grupo en el que son todos tibios, no tienen carácter y no reaccionaban. Así que yo hacía más espejo con los monitos”, afirmó.

'Gran hermano 2022': Lucila la tora niega que su temperamento le haya jugado en contra

En otro momento de la conversación, Lucila la tora negó que su temperamento le haya jugado en contra, por lo que reiteró que en el momento que necesitaba ayuda la pidió.

“Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, de afuera. Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar”, aseguró.

Finalmente, se mantuvo firme en su postura sobre la pelea con Alfa y aseguró que no se trató de una broma.

“Esas cosas en el 2022, ya no son bromas. Y si alguien te dice pará, pará”, puntualizó.