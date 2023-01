‘Gran hermano 2022’: Romina y Marcos son los nuevos líderes de la semana y no serán eliminados

Gran hermano 2022 está viviendo sus mejores momentos. Este martes, se llevó a cabo la prueba de resistencia, donde los ganadores tenían la posibilidad de salvarse de ser eliminados. ¿Quiénes triunfaron este día?

Producción puso prueba de resistencia

El juego de resistencia consistía fue en parejas. Ellas tenían como misión evitar que los discos que les proporcionó la producción se cayeran al piso.

Lee también: 'Gran hermano 2022': Maxi se reencontró con su novia Juliana después de ser eliminado

Los finalistas fueron las parejas conformadas por Romina Uhrig y Marcos Ginocchio e Ignacio Castañares y Alfa. El más emocionado fue Walter, pues era su cumpleaños y -por primera vez- estaba muy cerca de convertirse en líder de la casa. Por ello, comenzó a gritar cosas aleatorias. Incluso, contó que él no se enamora del aspecto físico de las personas. “Yo me enamoro del interior, nunca me importó si es rubia, alta, linda o fea”.

Al ver que ambas parejas estaban muy concentradas en el juego, la producción decidió aumentar los discos para que se les haga más difícil resistir. Al cabo de un rato, Alfa y Nacho perdieron la competencia cuando dejaron caer los discos al suelo.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: Alfa intentó abandonar la casa para pasar su cumpleaños con su familia

Así, los ganadores de esta semana fueron Romina y Marcos, quienes se mostraron muy emocionados luego de esta victoria.

Ahora, la pareja tendrá que llegar a un acuerdo para elegir a qué integrante de la casa desean salvar de la nominación.